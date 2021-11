Borsa: Milano chiude in deciso ribasso (-1,17%)

Condividi l'articolo









Chiusura in deciso calo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dell’1,17%, a 27.337 punti, scontando i timori legati all’avanzata del Covid in Europa e al rischio di nuovi lockdown dopo quello, annunciato oggi, dell’Austria.

Chiusura in rosso per le Borse europee, che scontano i timori legati all’impennata dei contagi da Covid-19 e il rischio del moltiplicarsi di misure restrittive che possono impattare sull’economia. Maglia nera è stata Vienna, dove l’indice Atx Prime ha perso il 2,82% a causa dell’annuncio di un lockdown generale a partire da lunedì prossimo, seguita da Madrid (-1,54%). Hanno contenuto i cali entro il mezzo punto percentuale Londra (-0,45%), Parigi (-0,42%) e Francoforte (-0,38%).

