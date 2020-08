Borsa: Milano cresce (+1,2%), sprint Tim in vista rete unica

(ANSA) – MILANO, 05 AGO – Migliora la Borsa di Milano

(+1,2%), che vede uno sprint di Tim (+4,2%) in vista della rete

unica e la corsa di Intesa (+3,6%) il giorno dopo i conti e

verso i prossimi passi dell’operazione con cui è stata acquisita

Ubi (+2,8%). Bene anche le altre banche, da Unicredit (+1,5%) a

Banco Bpm (+1,6%) in attesa dei conti, come Banca Mps (-0,9%),

con lo spread Btp-Bund a 149 punti.

Tra i titoli in cima al listino principale anche l’industria

con Buzzi (+3,4%) e i petroliferi con Saipem (+2,5%), Eni

(+1,3%) e Tenaris (+1%) in attesa della semestrale, col greggio

verso 42 dollari al barile (wti +0,6%) e l’oro che segna nuovi

picchi (+3%) a 2.045 dollari l’oncia. Su Pirelli (+1,5%) in

attesa dei conti. Bene il lusso con Moncler (+1,3%). Positivi

Poste (+0,7%) e Fca (+0,6%).

Male Unipol (-2,1%), che rimbalza dopo i guadagni precedenti.

Sofferente Inwit (-0,9%) e segna il passo Atlantia (-0,5%) con

la partita aperta sull’accordo col governo e con incertezze sui

conti, ancora causa difficoltà a prevedere l’impatto del Covid

nei prossimi mesi. (ANSA).



