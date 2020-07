Borsa: Milano gira in negativo (-0,1%), Atlantia -13%

(ANSA) – MILANO, 13 LUG – Gira in negativo Piazza Affari

(-0,1%) a metà mattina, in contrasto con il resto dei Mercati

europei. Milano, che aveva aperto in netto rialzo, vede

affondare Atlantia (-13% a 11,6 euro), con il titolo fermato più

volte dalle contrattazioni, in difficoltà a fare prezzo, mentre

il premier, Giuseppe Conte, ha parlato ai giornali della volontà

di chiedere la revoca delle concessioni ad Autostrade e nella

maggioranza non sembra ancora essere stato trovato un accordo in

merito. (ANSA).



