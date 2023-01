Borsa: Milano in lieve rialzo, volano Saipem e Tenaris

Condividi l'articolo

La Borsa di Milano (+0,2%) prosegue in lieve rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari corrono Saipem (+4,1%) e Tenaris (+5,1%), con Bank of America che scommette sulle società di servizio del comparto petrolifero. Per entrambi i titoli gli analisti della banca americana indicazioni la raccomandazione Buy e per Saipem un target price a 1,8 euro.

A Piazza Affari mostra i muscoli anche Bper (+2,5%). Tra le altre banche è positiva Banco Bpm (+0,3%) mentre si mostrano deboli Mps (-0,4%), Unicredit (-0,3%) e Intesa (-0,2%). Si allenta la tensione sui titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 180 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,87%.

In luce Azimut (+0,7%), con le previsioni per il 2023. Bene anche la Juve (+0,7%), nel giorno del nuovo consiglio di amministrazione. Sale Eni (+1,1%), con il petrolio che rialza la testa. Gira in calo Tim (-0,6%), in attesa degli esiti del consiglio d’amministrazione. Vendite anche sulle utility mentre il prezzo del gas registra un rialzo. In flessione A2a (-0,2%), Enel e Hera (-0,3%). (ANSA).



