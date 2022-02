Borsa: Milano sprofonda, Ftse Mib -2,5% in avvio

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 22 FEB Avvio in profondo rosso per le Borse europee, spaventate dall’escalation militare in Ucraina. A Parigi il Cac 40 ha aperto in calo del 2,28% a 6.633 punti, a Londra il Ftse 100 cede ll’1,2% a 7.394 punti mentre a Francoforte il Dax arretra del 2,48% a 14.365 punti.

Apertura pesante a Milano con il Ftse Mib che cede in apertura il 2,59% a 25.375 punti. Sul listino principale forti vendite sulle banche con Unicredit che lascia il 4,5% e su Tim, la peggiore del listino con un calo del 7,3 per cento.

Gli indici azionari in Asia perdono terreno, per la terza seduta consecutiva sull’escalation delle tensioni in Ucraina. Localmente la nuova stretta normativa sul settore tecnologico cinese hanno messo alla prova gli investitori. L’indice MSCI Asia Pacifico è crollato fino al 2,1% al minimo di tre settimane, Tokyo ha perso l’1,71%, Seul l’1,3%, Shanghai lo 0,96%, Shenzhen l’1,23% e Hong Kong, ancora aperta, cede il 2,8 per cento. “In effetti, attendiamo sanzioni contro la Russia dall’Occidente, che introdurrebbero un livello elevato di instabilità finanziaria nei mercati globali” commenta un analista. “E poi la rappresaglia sul taglio delle forniture di gas all’Europa, dove l’aumento dei prezzi potrebbe distruggere la domanda e innescare una maggiore inflazione”. (ANSA).

