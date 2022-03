Condividi l'articolo

La Borsa di Milano dopo un avvio in calo, si muove in altalena con Il Fste Mib che non è stabile e cede un -0,2% 24.309 punti. A cercare di dare spunto sono i titoli dell’energia come Saipem (+3,1%), Tenaris (+2%). Bene anche Leonardo (+2%). Tra le banche più esposte sulla Russia Unicredit cede un marginale 0,25% mentre Intesa perde l’1,25% .

Tra i titoli più venduti Tim nel giorno del cda sui conti e sul piano. Poco mossa Stellantis (-0,4%). (ANSA).



