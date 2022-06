Borse asiatiche in ribasso, yen ai minimi da 23 anni

Condividi l'articolo

Lo yen prosegue la fase di indebolimento sul dollaro, aggiornando il record ai minimi in 23 anni, a quota 135,20, sulle aspettative di un ulteriore allargamento del differenziale dei tassi di interesse tra Stati Uniti e Giappone. Entrambe le decisioni della Federal Reserve Usa e la Bank of Japan (Boj) sono attese questa settimana, ma in direzioni opposte: con l’attesa di un aumento del costo del denaro in America per contenere l’inflazione e la conferma della politica monetaria ultra espansiva da parte del governatore Haruhiko Kuroda. A meno di un’ora dal termine delle contrattazioni la Borsa di Tokyo cede fino al 3%. Stessa perdita a Hong Kong.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte