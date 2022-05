Borse: Europa ai minimi, si teme contrazione economia

Condividi l'articolo

Seduta nera per i mercati azionari in Europa, con gli indici crollati ai minimi degli ultimi due mesi a causa dei timori per l’inasprimento della politica monetaria in risposta all’aumento dell’inflazione che potrebbe portare a una contrazione economica. L’indice Stoxx Europe 600 è arretrato del 2,9%, Londra ha perso il 2,32% a 7.216 punti, Parigi il 2,75% a 6.086 punti, Francoforte il 2,15% a 13.380 punti, Madrid il 2,2% a 8.139 punti e Milano non si è discostata troppo in calo del 2,74% a 22.832 punti.

A guidare il calo sono il settore viaggi e tempo libero. I titoli delle aziende tecnologiche sono crollate ai minimi da novembre 2020 quando il Nasdaq 100 ha esteso il suo calo. Il petrolio in calo trascina in negativo i titoli dell’energia. “Le cattive notizie si stanno accumulando per l’Europa” mentre la Banca centrale europea si prepara ad aumentare i tassi, le notizie sulla guerra in Ucraina peggiorano e la crescita cinese rallenta, commenta un analista.

