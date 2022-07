Borsellino: due cortei a Palermo in ricordo magistrato

Condividi l'articolo

(ANSA) – PALERMO, 18 LUG – Due cortei oggi a Palermo nel nome

di Paolo Borsellino. Il primo alle 16.30 organizzato dagli scout

dell’Agesci con partenza da piazza San Domenico e arrivo fino a

via D’Amelio. Tra i promotori dell’iniziativa i familiari di

Rita Borsellino, sorella del giudice ucciso. Dopo la marcia una

veglia per ricordare le vittime della strage. Un secondo corteo,

quello delle Agende Rosse, è partito da piazza Magione, passando

per i Quattro Canti, il teatro Massimo fino a Villa Filippina.

Tanti gli striscioni, come “Chi è Stato?” o contro la guerra;

alcuni contro il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. “Sindaco

prima di commemorare le vittime di mafia, si distacchi dagli

uomini condannati per fatti di mafia”. E poi slogan come “Fuori

la Mafia dallo Stato”. (ANSA).



