Borsellino: fratello, confermata la strage di Stato

(ANSA) – PALERMO, 06 APR – “Finalmente una sentenza conferma

quello che dico da 30 anni. E cioè che quella di via D’Amelio fu

una strage di Stato e non solo di mafia e che l’agenda rossa fu

sottratta da uomini dello Stato e non da uomini della mafia”.

Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso con cinque

agenti di scorta, accoglie con favore alcuni passaggi della

sentenza del tribunale di Caltanissetta sul depistaggio. Ma

sottolinea: “Questa sentenza descrive uno scenario, conferma il

depistaggio ma non dice chi sono i colpevoli. Dice che è passato

molto tempo ed è quindi difficile risalire ai colpevoli. Per

questo mi sento scoraggiato”.

Era lo stesso Paolo Borsellino a paventare, secondo il

fratello, ciò che accadde in via D’Amelio. “Qualche giorno

prima dell’attentato – aggiunge – mio fratello disse alla

moglie: ‘Quando sarò ucciso sarà stata la mafia a colpirmi ma

saranno altri ad avere voluto la mia morte’. Quegli altri, come

ben sapeva, erano pezzi deviati dello Stato”.

Per Salvatore Borsellino sono ancora significativi i passaggi

della sentenza in cui si parla di “amnesie e contraddizioni” dei

testi. Cita, tra gli altri, “il caso dell’ex magistrato Giuseppe

Ayala che sul passaggio di mano della borsa con l’agenda rossa

avrebbe dato varie versioni”.

“Per una strage che ha cambiato la storia del nostro paese –

conclude – la verità va cercata con ogni mezzo, anche dopo tanti

anni. Altrimenti resterà una macchia indelebile nella storia

italiana”. (ANSA).



—

