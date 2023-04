Borsellino: giudici, non solo la mafia dietro la strage

Condividi l'articolo

(ANSA) – PALERMO, 06 APR – “L’istruttoria dibattimentale ha

consentito di apprezzare una serie di elementi utili a dare

concretezza alla tesi della partecipazione (morale e materiale)

allA dimostrare l’ingerenza di terzi soggetti sarebbero “l’anomala tempistica della strage di Via D’Amelio (avvenuta a

soli 57 giorni da quella di Capaci), la presenza riferita dal

pentito Gaspare Spatuzza di una persona estranea alla mafia al

momento della consegna della Fiat 126 imbottita di tritolo e la

sparizione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino”.a strage di

Via D’Amelio di altri soggetti (diversi da Cosa nostra) e/o di

gruppi di potere interessati all’ eliminazione di Paolo

Borsellino”. Lo scrivono i giudici del tribunale di

Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza sul depistaggio

delle indagini sulla strage di via D’Amelio. Il processo si è

concluso con la prescrizione del reato di calunnia aggravato

contestato ai poliziotti Bo e Mattei e l’assoluzione del terzo

poliziotto imputato, Ribaudo.

A dimostrare l’ingerenza di terzi soggetti sarebbero “l’anomala tempistica della strage di Via D’Amelio (avvenuta a

soli 57 giorni da quella di Capaci), la presenza riferita dal

pentito Gaspare Spatuzza di una persona estranea alla mafia al

momento della consegna della Fiat 126 imbottita di tritolo e la

sparizione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino”. A questo

proposito i giudici scrivono: “A meno di non ipotizzare scenari

inverosimili di appartenenti a cosa nostra che si aggirano in

mezzo a decine di esponenti delle forze dell’ordine, può

ritenersi certo che la sparizione dell’agenda rossa non è

riconducibile ad una attività materiale di cosa nostra”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte