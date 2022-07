Borsellino: Maria Falcone, ora piena verità,no rassegnazione

Condividi l'articolo

(ANSA) – PALERMO, 19 LUG – “Nel ricordare oggi Paolo

Borsellino, il suo straordinario esempio di uomo e di

magistrato, il suo sacrificio torniamo a chiedere la verità

piena sulla sua morte e su quella dei suoi agenti di scorta

Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio

Traina e Agostino Catalano”. Lo dice la professoressa Maria

Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone e presidente della

Fondazione a lui intitolata, nel trentesimo anniversario della

strage di Via D’Amelio.

“Da cittadini – aggiunge – abbiamo il dovere di non rassegnarci,

di continuare a pretendere che sia fatta luce su uno degli

episodi più gravi della storia recente: lo dobbiamo ai nostri

caduti e al nostro Paese. Il tempo trascorso – conclude Maria

Falcone – non sia un alibi per nessuno”. (ANSA).



—

