Borsellino: Reggio Calabria gli dedica “panchina memoria”

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 18 LUG – Reggio Calabria ha onorato

Paolo Borsellino con l’installazione, nello spazio adiacente

l’ingresso del Castello aragonese, di una “panchina della

memoria” che ricorda il magistrato ucciso 30 anni fa a Palermo

nell’attentato in via D’Amelio che costò la vita anche a cinque

componenti della sua scorta. L’iniziativa è stata promossa dalla

Città metropolitana e dal Comune.

Sulla panchina è stata incisa una frase di Borsellino: “se la

gioventù le negherà il consenso, anche la mafia svanirà come un

incubo”. “È bello che proprio queste parole – ha detto il

sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti – completino uno spazio

pubblico particolarmente frequentato da bambini e ragazzi.

Queste testimonianze sono fondamentali perché rappresentano

anche un segnale di speranza che guarda alle giovani generazioni

e prova a trasmettere un sentimento di rinnovata fiducia nei

confronti dello Stato, rappresentando al contempo un invito a

cooperare e ad impegnarsi per difendere il bene comune ed

operare sempre nel rispetto delle regole”.

“Abbiamo voluto compiere un gesto – ha commentato il sindaco

facente funzioni della Città metropolitana, Carmelo Versace

-dall’alto valore simbolico. È proprio da questi gesti che

occorre ripartire per rinsaldare l’impegno comune contro la

criminalità e a tutela della legalità. Ed è particolarmente

significativo che questo simbolo, che ricorda il sacrificio di

donne e uomini della magistratura e delle forze dell’ordine a

difesa dei valori democratici, sia stato collocato tra due

istituti scolastici, ad ulteriore testimonianza della centralità

che rivestono il percorso educativo e formativo rivolto alle

giovani generazioni e lo sforzo costante che le istituzioni per

prime sono chiamate a profondere per affermare i principi del

vivere civile e il netto rifiuto del malaffare e di ogni logica

di compromesso”. (ANSA).



