Boscaiolo muore schiacciato da un albero che ha tagliato

(ANSA) – BOLOGNA, 08 APR – Un incidente mortale sul lavoro si

è verificato in mattinata lungo il sentiero della ‘Via degli

Dei’, in località Le Croci di Monzuno, sull’Appennino bolognese.

Un boscaiolo di 38 anni è morto, schiacciato dal tronco di un

albero ad alto fusto che aveva appena tagliato e che gli è

caduto addosso, finendogli sul torace. La vittima era il

titolare di una ditta individuale della zona, specializzata in

questo tipo di interventi, e stava lavorando nell’area boschiva

insieme a un collega, che dopo l’incidente ha subito dato

l’allarme al 118. (ANSA).



—

