Boss Ineos,nessuno può dire se Tour arrivera’ a Parigi

(ANSA) – ROMA, 28 AGO – “Proveremo ad arrivare fino in fondo,

a Parigi. ma nessuno sa cosa succederà”. L’ombra del coronavirus

aleggia anche sul Tour de France, al via domani da Nizza, con

due mesi di ritardo. “Che il Tour si corra – ha detto David

Brailsford, manager della Ineos-Grenadiers che schiererà al via

il campione in carica Egan Bernal – E’ importante, ma a un certo

punto se il rischio per i corridori e le squadre, sara’

necessario tenerne conto con responsabilita’”.egli ultimi anni”.

“Ci sono dibattiti sull’inizio del nuovo anno scolastico,

sulle condizioni igienico-sanitarie, speriamo di poter tornare

alla normalità – le parole di Brailsford – Lo sport è uno di

questi. Molte misure sono state prese dagli organizzatori per

ridurre al minimo i rischi in modo significativo. L’ASO

(organizzatore del Tour de France) ha lavorato molto duramente

per permetterci di venire. Sì, il Tour avrà luogo. Questo non è

importante solo per il Tour ma per lo sport in generale. Se in

un dato momento vediamo che ci sono troppi rischi per i

corridori, le squadre, la società, sarà necessario tenerne

conto, per essere responsabili. Non lo sappiamo, nessuno sa cosa

succederà, ma proveremo ad arrivare a Parigi”. “Il Tour de

France dura tre settimane – ha aggiunto – non c’e’ fretta di

prendere la maglia gialla nel caso in cui la gara venga

interrotta e finisca prima. Siamo qui per un tour normale e se

cambia, cambierà. Correremo come negli ultimi anni” (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte