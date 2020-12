Botta e risposta Gruber-Boschi sulla mascherina e le foto col fidanzato

Botta e risposta tra Maria Elena Boschi e la giornalista Lilli Gruber durante ‘Otto e mezzo’ di ieri. Al centro le foto pubblicate dal settimanale ‘Chi’ che ritraggono l’ex ministra con il fidanzato Giulio Berruti in alcuni scatti con la mascherina abbassata. Dopo la trasmissione La Boschi a twittato: Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori .

“Direi – ha detto a Radio Capital la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti interpellata sul punto – che andare a sindacare sul fatto che due persone che si amano, che sono conviventi, due compagni, due fidanzati si possono baciare senza mascherine, è veramente paradossale rispetto al contesto nel quale ci troviamo” Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a Radio Capital riferendosi all’intervista di Lilli Gruber a Maria Elena Boschi ieri sera a ‘Otto e mezzo’ “Da donna mi permetto di dire che – ha aggiunto – l’accanimento sulla vita privata delle persone è sempre fuori luogo, in particolare nel momento in cui sei in un contesto pubblico in cui si è chiamati invece a ragionare sul tema politico del Paese” Sull’atteggiamento tenuto dalla Gruber durante l’intervista ha sottolineato “da cittadina che ascoltavo mi sarei aspettata una argomentazione più diffusa sulla parte politica che non sull’eventuale bacio tra l’onorevole Boschi e il suo fidanzato”.



