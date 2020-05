Botte alla compagna, arrestato

(ANSA) – BOLOGNA, 10 MAG – Prima ha colpito la porta del locale, poi ha preso a calci la compagna, l’ha afferrata per il collo e strattonata, minacciandola di morte. Per questo i carabinieri di Misano Adriatico ieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti, lesioni e minacce nei confronti di un 46enne di Cattolica. I fatti sono del 7 maggio, in una pizzeria della cittadina romagnola, dove la vittima, 49 anni, lavora.

Da quanto ricostruito dagli investigatori l’uomo avrebbe accusato la donna di averlo tradito. Anche alla presenza dei carabinieri avrebbe continuato a inveire contro la compagna: “Lo sfizio me lo devo togliere, vedrai che torno e ti do fuoco”.

Inizialmente l’uomo è stato sottoposto all’allontanamento domiciliare. Poi le indagini, coordinate dal pm Luca Bertuzzi sono proseguite, accertando altri episodi di violenza pregressi, mai denunciati.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte