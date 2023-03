Botte e insulti alla moglie e alla figlia, allontanato da casa

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 26 MAR – Botte, maltrattamenti e insulti,

nei confronti della moglie e di una figlia minorenne. Sono i

comportamenti, andati avanti per cinque anni, che hanno portato

i carabinieri a denunciare per maltrattamenti in famiglia

aggravati e violenza sessuale ed eseguire un provvedimento di

allontanamento nei confronti di un uomo di 36 anni di Luzzara

(Reggio Emilia).

Il provvedimento è scattato dopo che la moglie si è decisa a

denunciare i fatti alla stazione dei carabinieri: vessazioni

fisiche e psicologiche, schiaffi, insulti e minacce di morte

accusando la donna di non avergli dato un figlio maschio,

rapporti sessuali violenti con l’intenzione di farla abortire.

Maltrattamenti anche nei confronti di una delle due figlie. Per

questo la procura ha chiesto e ottenuto il provvedimento di

allontanamento dalla casa familiare con l’applicazione del

divieto di avvicinamento alla vittima. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte