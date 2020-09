Rimini. Botte fra nordafricani in pieno centro e piazza gremita di gente

Domenica pomeriggio con la piazza Cavour piena di gente tre ragazzi, risultati poi essere dei cittadini stranieri, originari del nord Africa, prima hanno cominciato a urlare, poi si sono picchiati tanto che uno di loro è rimasto a terra.Poco dopo è arrivata una volante della Polizia che ha trovato solo un 37enne ferito al volto. L’uomo ha fornito delle generalità che non combaciavano con la sua reale identità: così, dopo essere stato portato in pronto soccorso per le cure del caso, è stato poi accompagnato in questura e arrestato per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale.