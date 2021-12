Botti: sequestrati oltre 200 chili a Roma, due denunce

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 DIC – Nella giornata di ieri, gli agenti

della Polizia di Stato del III Distretto Fidene Serpentara,

unitamente agli artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e

Soccorso Pubblico, hanno sequestrato 117 fuochi d’artificio di

libera vendita scaduti e rinvenuti all’interno di un negozio

della zona. Inoltre, altri 100 kg. di materiale pirotecnico

cat.F1 F2 e F4 sono stati rinvenuti all’ interno di una cantina

in uso al titolare del negozio, oltre a manufatti artigianali ed

altro materiale pirotecnico scaduto. Tutto detenuto in luoghi

non idonei all’accantonamento e custodia nonché conservato con

altro materiale potenzialmente infiammabile. Il materiale, dopo

essere stato catalogato, come disposto dall’Autorità Giudiziaria

verrà distrutto.

E sempre ieri, nel pomeriggio, gli agenti della Polizia di

Stato del Commissariato Appio Nuovo, nell’ambito di analoghi

servizi, durante il controllo all’interno di un esercizio

pubblico, in zona Tuscolano Sud, hanno rinvenuto e sequestrato

100 kg di fuochi d’artificio e ordigni artigianali illegali, in

vendita senza la prevista licenza. Il predetto materiale è stato

poi consegnato alla squadra artificieri della Questura per la

successiva distruzione.

Denunciati i due titolari delle attività. (ANSA).



