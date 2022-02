Bove, con noi nuova Roma?cresciuto in squadra dove sono nato

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 FEB – “Provo grande emozione per il primo

gol in Serie A, però c’è un po’ di rammarico per il risultato:

volevano fare di più per i nostro tantissimi tifosi, quindi in

me c’è un misto di emozioni”. In realtà, almeno davanti alle

telecamere di Dazn, Edoardo Bove sembra rimanere freddo mentre

parla del match che, a 19 anni (ne compirà 20 a maggio), lo ha

visto protagonista davanti a coloro di cui aveva il poster in

camera, Totti e De Rossi spettatori in tribuna. E, proprio come

loro, Bove è un figlio della società giallorossa. “Quando cresci

in una squadra in cui praticamente sei nato – dice Bove – il

primo pensiero è rivolto ai miei familiari, che per farmi

arrivare fin qui hanno fatto tanti sacrifici”.

Ma cosa ha detto, dopo i primi 45′, Mourinho alla squadra? Come

mai la metamorfosi dal primo al secondo tempo? “Mourinho non ha

detto nulla di particolare – risponde Bove – ma secondo me è

cambiato l’atteggiamento, siamo andati in campo più aggressivi e

con voglia di fare. Così siamo riusciti a recuperare una partita

che si era messa male”. Una battuta sul gol: “non ho visto come

si era posizionato (Montipò ndr), però mi sono detto ‘provo a

metterla sul primo palo, perché lui penserà che crosso in

mezzo”.

Ma, con questi giovanissimi, è nata una nuova Roma? “Non la

definirei così – dice Bove -, ma in allenamento tutti gli altri

aiutano noi giovani a crescere e noi siamo bravi a prendere le

occasioni che il tecnico ci mette a disposizione. Ma succede

grazie anche ai nostri compagni che ci aiutano”. (ANSA).



