Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 GEN – Continua la corsa di Spider-Man: No

Way Home in vetta al botteghino Usa. Il film con Tom Holland fa

suoi altri 33.015.000 di dollari nel weekend e raggiunge quota

668.753.195 di dollari totali nel mercato domestico ed è ora

sesto nella classifica di tutti i tempi superando Titanic. Al

secondo posto Sing 2 con altri 11.950.000 per un totale di

109.012.985. Sul gradino più basso del podio la new entry The

355 con 4.800.000. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte