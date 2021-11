Bper: Montani, non mancheremo di valutare occasioni di M&A

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 05 NOV – “Sul tavolo non abbiamo nulla che

riguarda l’M&A. Ma non viviamo sulla luna, sappiamo che è un

processo in corso” e “Qualora si dovesse presentare qualche

occasione di interesse non mancheremo di valutarla”. Lo ha detto

l’ad Piero Montani nel corso della presentazione dei conti dei

nove mesi chiusi con un utile netto 586,2 milioni. Escludendo le

componenti straordinarie, l’utile lordo pre tasse è stato pari a

417,1 milioni.

“I risultati conseguiti nei nove mesi e il posizionamento

raggiunto con l’integrazione delle filiali comprate da Intesa “costituiscono la base più solida su cui poter appoggiare il

piano industriale 2022-2024 che stiamo definendo e che porteremo

alla vostra conoscenza nel giro di qualche mese”, ha aggiunto il

banchiere “Le trattative coi sindacati sono state avviate e sono ancora

in corso. Siamo fiduciosi di poter chiudere l’accordo in questo

ultimo periodo dell’anno”, ha fatto il punto sui 1.700 esuberi.

(ANSA).



