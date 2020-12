Bpvi: requisitoria, chiesti 10 anni per Zonin

(ANSA) – VICENZA, 15 DIC – Il pubblico ministero di Vicenza

Luigi Salvadori ha chiesto oggi una condanna a 10 anni di

reclusione per l’ex presidente della Banca popolare di Vicenza,

Gianni Zonin al termine del processo per il crac dell’istituto e

il conseguente azzeramento dei titoli in mano a quasi 120 mila

risparmiatori. Quanto agli altri imputati, le richieste sono

state di 8 anni e 6 mesi per gli ex vide dg Emanuele Giustini e

Paolo Marin, di 8 anni e 2 mesi per l’ex consigliere Gianmarco

Zigliotto, e 8 anni per l’ex vice dg Andrea Piazzetta. (ANSA).



—

