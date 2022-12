Bracconieri bloccati con 10 quintali di pesce

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 DIC – Nell’ambito di una operazione

antibracconaggio ittico nella pialassa Baiona, area umida alle

porte di Ravenna, la polizia locale e i carabinieri forestali

hanno sequestrato quasi dieci quintali di pesce in un’area

protetta del Parco del Delta del Po. Tutto si è innescato quando

i militari del nucleo carabinieri biodiversità di Casalborsetti

e gli agenti in forza al servizio tutela ambiente e territorio

del Comune di Ravenna (guardie pinetali), hanno notato un’auto

non autorizzata all’interno della pineta di San Vitale nei

pressi del chiaro del Pontazzo, uno degli specchi d’acqua dolce

della pialassa. Tre agenti hanno allora inseguito e bloccato il

mezzo sospetto sul quale stavano viaggiando tre uomini di

nazionalità romena, poi risultati già noti alle forze

dell’ordine: nel baule c’era un’ingente quantità di pesce appena

pescato.

Si trattava di un carico composto da circa un quintale di

pesce ancora vivo (per lo più carpe e alcuni carassi) e 830

chili di pesce morto di recente (varie specie quali carpe,

carassi, pesci gatto, lucioperca e siluri). Sono di conseguenza

state staccate tre sanzioni amministrative per un importo

complessivo di 1.500 euro mentre i pesci sono stati sequestrati

per l’immediata liberazione se ancora vivi. Non sono state

trovate sul mezzo reti da pesca: per questo motivo sono state

avviate verifiche necroscopiche per accertare eventuali

violazioni penali legate al possibile maltrattamento e uccisione

di animali con elettrostorditori. (ANSA).



