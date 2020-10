Brahim Diaz, scudetto? Milan ci proverà

(ANSA) – MILANO, 30 OTT – “Lo scudetto? Vediamo di partita in

partita, ad oggi stiamo facendo le cose correttamente. Se ci

proveremo? Chiaro”: Brahim Diaz una delle rivelazioni del Milan

di Stefano Pioli, in gol anche ieri in Europa League contro lo

Sparta Praga, parla a Sportmediaset degli obiettivi stagionali

della squadra rossonera ancora prima in classifica. E la forza

del Milan sta proprio nelle valide alternative a disposizione di

Pioli, tra cui lo stesso Diaz: “È stato un mese buono per me e

per tutta la squadra. Aiutare i compagni facendo gol è sempre un

piacere. Li ho sempre fatti, ma ora è più facile con l’aiuto di

tutti. Ibrahimovic? È una grande persona, ha molte attenzioni

nei miei confronti e mi dà tanti consigli. È un giocatore che ha

fatto la differenza e che continua a farla, dobbiamo tenercelo

stretto”. (ANSA).



—

