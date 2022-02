Brasile, bilancio inondazioni a Petropolis sale a 176 morti

Condividi l'articolo

Vigili del fuoco e gruppi di volontari sono anche oggi al lavoro a Petropolis, nella regione montuosa di Rio de Janeiro, per cercare i 126 dispersi delle inondazioni che hanno colpito la località la settimana scorsa. Finora sono 176 le vittime accertate, il numero più alto nella storia della città brasiliana, ex residenza estiva dell’imperatore Pedro II (1825-1891).

Sul posto sono giunti soccorritori da Rio de Janeiro e da altri 7 Stati, con il supporto di 36 cani da fiuto. La società di meteorologia Climatempo ha intanto previsto nuove piogge in giornata a Petropolis.

Gruppi di residenti, “senza l’aiuto dei vigili del fuoco”, si sono organizzati per andare alla ricerca di eventuali superstiti, ha pubblicato il quotidiano Folha de Sao Paulo. Nel fine settimana sono entrati anche nel fiume Quitandinha, che attraversa il centro della città, alla ricerca del diciassettenne Gabriel Villa Real, scomparso tra i flutti dopo aver cercato di aiutare i passeggeri rimasti intrappolati dentro un autobus.

Gabriel “è un eroe: sarebbe potuto uscire subito dal veicolo, ma lo ha fatto solo quando non c’era più modo” di salvare nessuno, ha detto la zia del giovane, Vanessa de Melo Rocha.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte