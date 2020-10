Brasile: Bolsonaro su Che Guevara, ‘delinquente comunista’

(ANSA) – BUENOS AIRES, 11 OTT – Il presidente brasiliano

Jair Bolsonaro ha voluto ricordare la morte nel 1967 del

guerrigliero argentino-cubano Ernesto ‘Che’ Guevara con un

durissimo messaggio via Twitter.

Accompagnando il suo tweet con una fotografia del militante

rivoluzionario dopo l’arresto, Bolsonaro ha scritto: “9 ottobre.

E’ morto in Bolivia il delinquente comunista ‘Che’ Guevara, la

cui eredità ispira solo emarginati, drogati e la feccia di

sinistra”.

“Con la sua fine – ha proseguito – il comunismo ha perduto

forza in America latina, ma è ritornato con il ‘Forum di San

Paolo’ (che raggruppa personalità della sinistra

latinoamericana, ndr) che noi continuiamo a combattere”.

Un altro leader politico sudamericano che non ha nascosto la

propria soddisfazione per l’uccisione del ‘Che’ è stata la

presidente ad interim boliviana Jeanine Añez, secondo cui “con

la sconfitta di Ernesto ‘Che’ Guevara, la Bolivia ha dimostrato

che nessun tipo di dittatura – comunista,

fascista o populista – avrà mai legittimità nei suoi

confini”.(ANSA).



—

