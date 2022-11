Brasile: continuano blocchi stradali bolsonaristi in 4 Stati

Condividi l'articolo

(ANSA) – BRASILIA, 07 NOV – Continuano in Brasile i blocchi

stradali organizzati dai sostenitori del presidente uscente,

Jair Bolsonaro, in segno di protesta contro l’elezione di Luiz

Inácio Lula da Silva: secondo la polizia stradale federale, le

paralisi avvengono in almeno quattro Stati.

Lo Stato che al momento sta registrando più problemi di

traffico è quello amazzonico di Pará, dove i dimostranti hanno

annunciato che non lasceranno l’autostrada BR 163. Altri Stati

con ostruzioni sono Mato Grosso, Rondonia e Santa Catarina.

Sono intanto arrivate al sesto giorno anche le manifestazioni

dei ‘bolsonaristi’ davanti alle caserme di varie città, tra cui

San Paolo e Rio de Janeiro, dove i dimostranti promettono di

rimanere accampati a tempo indeterminato. Nella capitale,

Brasilia, ieri i manifestanti riuniti davanti al quartier

generale dell’esercito sono tornati a chiedere un “intervento

federale” delle forze armate per “salvare il Brasile dal

comunismo”.

La segreteria statale alla Giustizia del Distretto Federale

ha annunciato che proseguirà il blocco parziale del viale

principale, l’Asse Monumentale, dove le misure di sicurezza sono

state rafforzate con agenti di polizia e droni. (ANSA).



—

