Brasile, oltre 10 mila contagi

Sono 730 i morti per Covid-19 confermati nelle ultime 24 ore in Brasile, mentre i nuovi contagi sono 10.611. Lo rivela il ministero della Salute. Il totale delle vittime sale a 10.627 e quello dei contagi a 155.939. L’arcivescovo di San Paolo, cardinale Odilio Scherer, ha fatto sapere di avere ricevuto una telefonata da papa Francesco che gli ha manifestato grande preoccupazione per l’alto numero di vittime di Covid-19 in Brasile. “Il papa ha manifestato la sua vicinanza e la sua solidarietà con la popolazione di San Paolo e ha promesso che pregherà per noi”, ha rivelato il cardinale.



