Brasile: Pelé di nuovo ricoverato in ospedale

(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 08 DIC – Pelé è di nuovo

ricoverato all’ospedale israelitico Albert Einstein di San

Paolo, per sottoporsi ad un nuovo ciclo di cure dopo essere

stato operato, nei mesi scorsi e nella stessa struttura, per un

tumore al colon “rilevato nello scorso settembre”, secondo

quanto ricorda una nota dell’ospedale. L’Albert Einstein fa

anche sapere che “il paziente è in condizioni stabili, e la

precisione è che sia dimesso tra qualche giorno”.

Pelé intenderebbe poi trascorrere le festività di Natale e fine

anno a Guarujà, località del litorale paulista. (ANSA).



