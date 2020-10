Brasile: Scolari in serie B, allenerà Cruzeiro

Luiz Felipe Scolari, ct campione del mondo nel 2002 con il Brasile, e quarto classificato nel 2006 con il Portogallo (con cui è stato anche vicecampione d’Europa nel 2004) è il nuovo allenatore del Cruzeiro, nobile decaduta del calcio brasiliano attualmente al 19/o e penultimo posto del campionato di serie B.

L’annuncio è stato dato dalla dirigenza del club nato come espressione della comunità italiana di Belo Horizonte (non è un caso che la maglia sia azzurra) che ha raggiunto con il tecnico un accordo valido fino al termine dell’anno solare 2022. Poi Scolari, che prende il posto di Ney Franco esonerato domenica scorsa, dovrebbe rimanere come dirigente.

‘Felipao’, come viene chiamato in patria, era fermo da più di un anno, ma in carriera ha vinto anche la Libertadores alla guida di Gremio e Palmeiras e la Champions dell’Asia con l’Evergrande Guangzhou. Aveva già allenato per un anno (2000-2001) il Cruzeiro, che ora per pagarlo avrà il contributo di uno sponsor. Da quando la stagione calcistica è ricominciata in Brasile dopo la pandemia, Scolari è già il quarto allenatore che arriva sulla panchina del Cruzeiro dopo Adilson Batista, Enderson Moreira e Ney Franco.

