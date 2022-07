Brasile: sondaggio elettorale, Lula al 44% e Bolsonaro al 35%

Condividi l'articolo

L’ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha al momento il 44% delle intenzioni di voto in vista delle elezioni presidenziali previste ad ottobre in brasile, mentre l’attuale presidente, Jair Bolsonaro, ha accorciato di due punti il ;;suo svantaggio, raggiungendo il 35% delle preferenze, secondo un sondaggio telefonico dell’agenzia Ipespe.

Lula, candidato del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra), ha perso un punto rispetto a un identico sondaggio Ipespe realizzato il mese scorso, mentre Bolsonaro, del Partito liberale (Pl, di destra), è avanzato di un punto. Ciro Gomes, del Partito democratico laburista (Pdt, di centrosinistra), appare al terzo posto con il 9%, seguito da Simone Tebet, del Movimento democratico brasiliano (Mdb, conservatore), con il 4%.

In caso di ballottaggio, Lula vincerebbe con il 53%, lo stesso punteggio del sondaggio precedente, contro il 36% di Bolsonaro, che invece è migliorato di un punto.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte