Brasile:Lula sposa sociologa in cerimonia blindata a S.Paolo

Condividi l'articolo

(ANSA) – SAN PAOLO, 19 MAG – L’ex presidente brasiliano Luiz

Inacio Lula da Silva – al governo dal 2003 al 2010 e candidato

per un terzo mandato alle elezioni del prossimo 2 ottobre – ha

sposato la sociologa Rosangela da Silva ieri in un locale di

lusso a San Paolo, dove si è svolta una blindatissima cerimonia

che ha visto la partecipazione di politici ed artisti

selezionati. Tra gli invitati, l’ex presidente Dilma Rousseff

(in carica dal 2011 ad agosto 2016) e Geraldo Alckmin, ex

acerrimo avversario politico di Lula oggi candidato a

vicepresidente in caso di vittoria dell’ex sindacalista.

Il matrimonio di Lula, a meno di cinque mesi dalle

presidenziali, è stato visto come un’operazione anche elettorale

da alcuni analisti: l’ex presidente di sinistra – sottolineano –

starebbe cercando di presentarsi ai potenziali elettori in una

veste di “pace e amore”, in contrasto con l’atteggiamento più

aggressivo del suo diretto rivale, l’attuale leader di destra

Jair Bolsonaro, in cerca della rielezione.

Lula, 76 anni, e la sua nuova moglie 55enne hanno

ufficializzato la loro relazione nel 2018, quando il politico

stava scontando una condanna per corruzione in carcere a

Curitiba nell’ambito dell’inchiesta ‘Lava Jato’, la Mani Pulite

brasiliana. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte