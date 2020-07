Brescia: contro la Spal si rivedranno Joronen e Tonali

(ANSA) – BRESCIA, 18 LUG – “Contro la Spal sarà per noi la

nuova partita della nuova stagione che inizia in Serie A e

terminerà a maggio in Serie A”. È stato così che il presidente

del Brescia, Massimo Cellino, aveva subito voltato pagina

all’indomani della débacle della propria squadra nel derby

contro l’Atalanta. Questo disastroso campionato, nella testa del

patron del club è dunque già finito, anche se sulla carta, solo

su quella, il Brescia ha ancora una flebile speranza di centrare

la salvezza. Soprattutto, però, le ultime cinque partite

serviranno per fare le definitive valutazioni sulla rosa,

pensando a un futuro che prevede una ripartenza da Diego Lopez

in panchina con Gigi Delneri nei panni di coordinatore dell’area

tecnica.

Per la sfida tra disperate, in programma domani alle 19,30

contro la Spal, il Brescia recupera il portiere Joronen – out da

due partite – torneranno titolari Sabelli, Papetti e,

soprattutto, Tonali che erano stati lasciati a riposo con

l’Atalanta proprio nell’ottica di tentare il tutto per tutto in

un finale di stagione che prevede, oltre allo scontro diretto di

domani sera, anche quelli con il Lecce e la Sampdoria.

In attacco non sta benissimo Donnarumma che, però, dovrebbe

partire titolare assieme a Torregrossa in un 4-4-2. (ANSA).



