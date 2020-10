(ANSA) – BRESCIA, 06 OTT – Dopo due giornate di campionato in

serie B si va verso il primo cambio in panchina.

A Brescia via Gigi Delneri: Cellino richiamerà Diego Lopez che

è ancora sotto contratto e che aveva guidato le Rondinelle lo

scorso campionato da febbraio ad agosto. Lopez arriverà a

Brescia questa mattina da Cagliari. Per Delneri fatale il ko 3-0

a Cittadella. (ANSA).



