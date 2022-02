Breton, l’8 febbraio legge sui chip per rafforzare Ue

Condividi l'articolo

La proposta di legge Ue per quadruplicare la capacità di produzione europea dei microchip entro il 2030 (Eu Chips Act) “è finalizzata” e sarà presentata “la prossima settimana, l’8 febbraio”. Lo ha annunciato il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, al termine del Consiglio Competitività a Lens. “Non siamo protezionisti”, il disegno di legge servirà a “compensare” la dipendenza dell’Europa dall’Asia, soprattutto dalla zona di Taiwan, con “molti investimenti per rafforzare la ricerca, accogliere mega-fabbriche e avere gli strumenti che garantiscano la sicurezza degli approvvigionamenti”, ha spiegato Breton.

