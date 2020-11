Brexit: Barnier, raddoppiamo gli sforzi per un accordo

“Sono contento di essere a Londra, raddoppiando i nostri sforzi per raggiungere un accordo sulla partnership futura”. Così il capo negoziatore dell’Ue, Michel Barnier, su Twitter, ricordando le “tre chiavi per sbloccare un’intesa”. Tra queste: “il rispetto dell’autonomia dell’Ue e della sovranità britannica, con una governance efficace e meccanismi di applicazione efficaci tra i partner internazionali; solide garanzie su una concorrenza ed un commercio liberi ed qui basati su standard elevati condivisi, in evoluzione nel tempo; e l’accesso stabile e reciproco ai mercati e alle opportunità di pesca nell’interesse di entrambe le parti”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte