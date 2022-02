Condividi l'articolo

Il First Minister nordirlandese, l’unionista Paul Givan, ha annunciato le sue dimissioni nel corso di una conferenza stampa a Belfast per protesta contro il Protocollo per l’Irlanda del Nord allegato agli accordi post-Brexit fra Regno Unito e Unione europea. Torna così l’instabilità politica nell’Irlanda del Nord.

—

