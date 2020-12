Brexit: stasera nuova telefonata Johnson-von der Leyen

Nuova telefonata stasera fra il premier britannico Boris Johnson e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per fare il punto sui negoziati sul dopo Brexit fra Londra e Bruxelles, giunti all’ennesimo momento cruciale. Lo annuncia Downing Street, precisando che il colloquio dovrebbe avvenire verso le 20 italiane. “Il premier britannico Boris Johnson e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si sentiranno questa sera al telefono alle 20 per fare il punto sui negoziati sulla Brexit”, ha precisato il portavoce di von der Leyen.

Gove non esclude negoziati fino a dopo Natale – L’ultimatum dell’Europarlamento sui negoziati sul dopo Brexit – accordo entro domenica o niente ratifica prima della scadenza della transizione di fine anno – non sembra spaventare il governo britannico di Boris Johnson né smuoverlo dai suoi tatticismi. Lo conferma il ministro Michael Gove, sottolineando stasera che le trattative con Bruxelles potrebbero andare avanti anche “fino a dopo Natale”. Come dire che per le ratifiche si vedrà, a costo da rinviare l’entrata in vigore dell’eventuale deal di qualche settimana (magari con un “periodo di grazia”). Deal a cui peraltro Gove dice di concedere ad oggi “meno del 50% di chance”.

