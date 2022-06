Brexit: Ulster, legge anti-Ue passa primo scoglio ai Comuni

Condividi l'articolo

(ANSA) – LONDRA, 27 GIU – La Camera dei Comuni britannica ha

dato il suo primo voto favorevole (nella cosiddetta seconda

lettura) al contestato progetto di legge presentato dal governo

di Boris Johnson per attribuirsi il potere di disapplicare

unilateralmente parti del protocollo post Brexit sull’Irlanda

del Nord in caso di mancata intesa con Bruxelles su modifiche

condivise. I sì sono stati 295, non senza defezioni nella

maggioranza Tory, inclusa l’ex premier Theresa May; i no 221.

L’iter proseguirà ai Lord, con una spola che dovrebbe durare

mesi. L’Ue ha già denunciato il testo come una violazione del

diritto internazionale evocando risposte legali. (ANSA).



—

