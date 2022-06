Briatore cede il marchio Billionaire, Plein è il proprietario unico

Condividi l'articolo

Philipp Plein ha acquistato le quote del marchio Billionaire dagli ex soci Flavio Briatore e Percassi, diventando proprietario al 100% del brand.

Plein deteneva il 51%, Briatore il 25 e Percassi il 24. Lo ha annunciato lo stesso stilista alla presentazione milanese della collezione per la prossima estate del marchio sartoriale maschile di lusso.

“Sono più veloce da solo” ha detto lo stilista, che ha anche anticipato l’apertura di un negozio a Milano.

Per la presentazione al Four Seasons di Milano, Plein ha voluto solo modelli over 50: “il nostro cliente vuole vedere un uomo e non un ragazzo. Questo è un altro mercato” ha spiegato lui, mostrando i capi per la prossima estate, ispirati alla costiera amalfitana. La collezione propone completi di lino coloratissimi, completi di seta con stampa a mosaico, camicie con stampe di limoni e giacché di coccodrillo da 150mila euro.

“Celebriamo l’Italia, Billionaire è diverso da tutti perché non ha budget” ha concluso Plein, da poco padre per la seconda volta.



