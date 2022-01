Brigitte Bardot, ‘Non mi vaccino, sono allergica’

Condividi l'articolo

Nonostante raccomandazioni e pressioni del governo e delle istituzioni sanitarie, Brigitte Bardot non vuole saperne di vaccinarsi. A 87 anni, l’ex star del cinema francese rifiuta il vaccino anti Covid e – in un’intervista al settimanale Gala – spiega: “No, niente vaccino! Sono allergica a tutti i prodotti chimici”.

B.B. rivendica di essere in buona salute e racconta: “anche quando ho fatto dei viaggi in Africa, ho rifiutato di farmi vaccinare contro la febbre gialla. Il mio medico di allora mi aveva fatto un falso certificato. Sono partita e sono rientrata in piena forma!”. Nell’intervista, l’ex attrice aggiunge poi – sulla morte – “che un giorno o l’altro tocca a tutti”.

B.B. è stata bacchettata per le sue dichiarazioni dalla ministra della Cultura, Roselyne Bachelot: “quando si ha una certa età – ha detto – si ha una responsabilità nei confronti delle generazioni future, la responsabilità di proteggerle”.



