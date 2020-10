British Airways: dimissioni immediate per ceo Alex Cruz

British Airways ha annunciato le dimissioni “con effetto immediato” dell’amministratore delegato Alex Cruz, senza fornire spiegazioni sulla decisione. In un comunicato la holding IAG ha aggiunto che Cruz sarà sostituito dal numero uno di Aer Lingus Sean Doyle, ma rimarrà presidente non esecutivo di BA.

Come molte altre compagnie aeree, British Airways ha sofferto pesantemente delle conseguenze dell’epidemia da Covid-19, tanto che ad aprile scorso IAG ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevedeva tagli fino a 12.000 posti di lavoro.



