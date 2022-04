Britney Spears conferma, sta scrivendo un memoir

Condividi l'articolo

NEW YORK – Britney Spears conferma: sta lavorando a un memoir. “Scrivere e’ terapeutico”, ha detto su Instagram la popstar, pur ammettendo con i suoi 40 milioni di fan la estrema complessita’ dell’impresa: “E’ difficile recuperare eventi del mio passato. Non ho mai potuto esprimermi liberamente. Posso immaginare che sembro infantile, ma ero molto giovane quando si sono svolti quegli eventi”. Lo scorso novembre la giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny ha liberato Britney dal giogo della tutela del padre Jamie che per oltre un decennio aveva controllato ogni sua azione e desiderio, ogni amicizia, relazione sentimentale e tutti i conti in banca con la scusa del labile stato mentale della figlia.

La popstar, che un mese dopo ha compiuto 40 anni, non ha indicato una data di uscita del volume ne’ un editore, ma in febbraio il “New York Post” aveva parlato di un contratto da 15 milioni di dollari con Simon and Schuster: una cifra da capogiro che fa a gara con i compensi strappati in passato da ex presidenti ed in particolare dalla coppia Barack e Michelle Obama. Nel confermare il lavoro sul memoir Britney d’altra parte se l’e’ presa con la sorella Jamie Lynn e la madre Lynne per aver dato alle stampa il loro libro di ricordi “quando io non potevo nenache prendermi una tazza do caffe’ o guidare la mia macchina”.

La popstar, che di recente e’ stata in vacanza in Messico con il fidanzato San Asghari, ha ricevuto una visita qualche giorno fa da Donatella Versace: la stilista, che e’ stata a Los Angeles per gli Oscar e a Las Vegas per i Grammy, ha avuto parole di ammirazione per l’amica di cui sta disegnando l’abito da sposa: “Sta bene. L’ho trovata in uno straordinario stato emotivo. Sono felice di averla vista così”. Britney e Donatella si conoscono da tempo e l’anno scorso, alla vigilia dell”udienza di tribunale in cui aveva per la prima volta rotto il silenzio contro il ‘padre padrone’, la principessa del pop aveva confidato che il viaggio di lavoro più bello mai fatto era stato in Italia, ospite della stilista. Quando al matrimonio non c’e’ ancora una data ma sulla location le possibilità sono tre: Britney è’ indecisa tra Grecia e Australia ma anche l’Italia potrebbe entrare in gioco.



