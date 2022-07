BRLLARIA IGEA MARINA. #bellariaigeamarina WEEKEND CITY WEB Un fine settimana insieme alle web stars delle nuove generazioni

Condividi l'articolo

Bellaria Igea Marina diventa sempre più social grazie all’evento #bellariaigeamarina WEEKEND CITY WEB, in programma per sabato 23 e domenica 24 luglio presso il porto canale, alle ore 21.00.

Sul palcoscenico di Viale Pinzon saliranno le web star delle nuove generazioni, le cui musiche virali spopolano sulle varie piattaforme social!

Ad affiancare il Direttore Artistico Andrea Prada alla conduzione, ci saranno due presentatrici d’eccellenza: le influencers Valeria Vedovatti, sabato 23 e Giulia Sara Salemi, domenica 24 luglio.

<< Bellaria Igea Marina si prepara a ricevere gli idoli delle nuove generazioni, consolidando un po’ quello che è il rapporto con artisti di questo genere e produzioni, diventando la “casa al mare” delle varie fanbase>> Spiega Andrea Prada, Direttore Artistico di Bellaria Igea Marina. <<Il progetto “Weekend City Web” oltre ad essere di intrattenimento contemporaneo è anche un’ottima promozione turistica; infatti già molte famiglie fans degli ospiti delle due serate ci stanno contattando per soggiornare a Bellaria Igea Marina in vista dell’evento. Protagonista è la musica generata dai talent che sono diventati virali con le loro hit sul web o che hanno partecipato a show televisivi. Vorrei inoltre sottolineare l’importante co-conduzione delle due serate che vedrà al mio fianco: sabato 23 luglio, l’amatissima youtuber e tiktoker Valeria Vedovatti e domenica 24 luglio Giulia Sara Salemi anche lei celebre tiktoker, protagonista di diverse produzioni televisive e che proporrà due hit. >>

Durante le serate si esibiranno diversi ospiti speciali; si partirà sabato 23 luglio con tre artisti provenienti dal famoso talent show “Amici”: Chiara Grispo, Random e Calma ed il cantautore Cioffi che farà ritorno a Bellaria Igea Marina dopo il fortunato “Live-Show con Riki” della scorsa estate. A seguire, domenica 24 luglio arriveranno sul palco bellariese il duo Opposite, la coppia di artiste e creative, Francesca e Camilla, note sul web per i loro mash up musicali; Thomas, Federico Baroni e Biondo provenienti anche loro dalle passate edizioni di Amici di Maria De Filippi.

<<Ancora una volta Bellaria Igea Marina si conferma protagonista nel mondo web>> Conclude il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi. <<Siamo precursori in questo nuovo modo di comunicare, a partire dal canale Tik Tok: Bellaria Igea Marina è la prima città turistica della riviera romagnola ad utilizzare questo canale di comunicazione per i giovani. Continua quindi la nostra programmazione dedicata alle famiglie, nel caso dell’evento “Weekend city web” a famiglie con ragazzi over 12.>>