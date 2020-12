Brucia coperta per scaldarsi e provoca incendio

(ANSA) – BOLOGNA, 18 DIC – Avrebbe incendiato una coperta per

scaldarsi, non riuscendo però a controllare le fiamme che hanno

annerito una parete della sala d’attesa e danneggiato una porta

di servizio della stazione ferroviaria di Imola, nel Bolognese.

Per l’episodio, accaduto verso le 4.30 della scorsa notte, i

Carabinieri hanno denunciato un 46enne marocchino.

L’uomo, senza fissa dimora, è stato rapidamente individuato

dai militari che tra l’altro già lo conoscevano. Solo due giorni

fa il 46enne era stato denunciato per una rapina impropria al

centro commerciale Leonardo, dove aveva minacciato con un paio

di forbici un addetto alla sicurezza che lo aveva sorpreso a

rubare due bottiglie di vino. (ANSA).



