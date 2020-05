Brucia fienile nel Bolognese, Vvf salvano bestiame

Un vasto incendio è scoppiato nella serata di ieri in un’azienda agricola a Bentivoglio, nel Bolognese, dove hanno preso fuoco diverse balle di fieno. Il pericolo era che, dalla zona del fienile, le fiamme potessero raggiungere le stalle con gli animali. Ma l’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio.

I pompieri, presenti con diverse squadre e mezzi, hanno messo in sicurezza i numerosi capi di bestiame, oltre alle macchine agricole. Non ci sono stati feriti, ma i danni sono consistenti.

Il lavoro dei Vigili del Fuoco sta proseguendo anche oggi, con due squadre ancora sul posto per controllare lo scenario ed evitare il ritorno del rogo. (ANSA).



