Bruciati 3 camion di un’azienda agricola

(ANSA) – SAN SEVERO (FOGGIA), 19 MAG – Sono da accertare le cause dell’incendio divampato poco dopo la mezzanotte scorsa nell’azienda agricola Apod che si trova lungo la statale 16 nelle campagne di San Severo. A quanto si apprende, le fiamme hanno distrutto tre camion e alcune decine di casse in plastica per la raccolta degli ortaggi. I Vigili del fuoco hanno domato le fiamme.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri che nelle prossime ore ascolteranno il titolare dell’azienda agricola. I militari non escludono al momento alcuna ipotesi investigativa e un aiuto potrà giungere dalle telecamere di sicurezza dell’azienda.



