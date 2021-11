Brunello e Sollima domani per ‘Musica Insieme’ a Bologna

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 20 NOV – Daniil Trifonov, uno dei pianisti

più apprezzati a livello internazionale, è indisposto e dunque

il suo concerto a Bologna previsto per il 22 novembre salta: la

Fondazione ‘Musica Insieme’, che quell’appuntamento aveva nel

suo cartellone, mantiene l’impegno con il pubblico chiamando due

amici, i violoncellisti Mario Brunello e Giovanni Sollima, che

tornano all’Auditorium Manzoni domani in coppia regalando così

agli appassionati una serata inattesa.

I due strumentisti, che qualche settimana fa si sono esibiti

assieme per la stagione romana di Santa Cecilia, suoneranno

cinque strumenti di diverse misure e tessiture per un originale

programma dal titolo Suite Italienne, introducendo essi stessi i

brani al pubblico. Una rara opportunità, dunque, per godere

nella stessa serata di due straordinari violoncellisti che

uniscono le loro abilità in un programma che spazia da Verdi ai

Queen, senza dimenticare il barocco di Bach e Bertali e il

contemporaneo dello stesso Sollima.

Un amalgama tra la curiosità mediterranea e solare di

Giovanni Sollima, compositore e ricercatore di musiche e di

autori rari e da recuperare, e il carattere più riflessivo di

Mario Brunello, testimone del repertorio antico, amante

dell’introspezione e della montagna. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte